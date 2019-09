Am Samstag steht das Auswärtsmatch bei Spitzenreiter Salzburg auf dem Programm. „Das schwerste Spiel des Jahres“, so Florian Klein. Man gehe „nicht gerade mit Selbstvertrauen in die Partie“. So mancher Befürchtung zum Trotz, das Spiel könnte zweistellig für Salzburg ausgehen, will sich Stöger aber noch Zeit geben, um an fundamentalen Schrauben zu drehen. Erst „nach den Spielen in Salzburg und gegen Sturm werden wir Bilanz ziehen und unsere Strategie besprechen“, kündigte der Sport-Vorstand an.