Nach einer Stimmband-Entzündung litt der Landeshauptmann immer wieder unter Heiserkeit. Die Beschwerden nahmen in letzter Zeit zu. „Nach einer ausführlichen Untersuchung habe ich gestern mit meiner Familie und meinem Arzt besprochen, dass ich mich in der zweiten Oktoberwoche noch einmal einer Operation an den Stimmbändern im AKH unterziehen werde“, erklärte Doskozil in einem Facebook-Posting am Donnerstag.