30 Straftaten

Am Sonntag um 3 Uhr früh wurde einer der Täter nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in seinem Auto gefasst, in dem auch mehrere Beutestücke lagen. Dennoch ging die Einbruchsserie weiter und sorgte lokal für große Unruhe. „Bis Montag gab es etwa 30 Straftaten“, so Pilgerstorfer.Nach einem Tipp konnte Sonntagmittag in Bad Leonfelden ein weiterer Täter geschnappt werden.