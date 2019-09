Mehrere Menschen sind beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Reisebus am Mittwochmorgen in Vorarlberg verletzt worden. Für ein zweijähriges Mädchen kam jede Hilfe zu spät - es verstarb noch an der Unfallstelle. Die Autolenkerin, die das Kind mit sich führte, war mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal gegen den voll besetzten Schweizer Reisebus geprallt.