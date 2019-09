Nach dem Rennen in Hockenheim am 28. Juli waren Räikkönen und Giovinazzi mit dem Zuschlag von 30 Sekunden auf ihre Fahrzeit belegt worden, weil die Stewards reglementswidrige Einstellungen der Kupplung in den beiden Autos beanstandet hatten. Durch die Zeitstrafe fielen Räikkönen und Giovinazzi, die das Rennen ursprünglich am 7. bzw 8. Rang beendet hatten, als 12. und 13. aus den Punkterängen.