Delegation beeindruckt

„Dieses beeindruckende Projekt zeigt, wie man Platzprobleme in einer dichtverbauten Stadt lösen und sogar Synergien nutzen kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit XXXLutz ein tolles Stadion in einer ähnlichen Größe realisieren werden“, erklärt FP-Stadtvize und Infrastrukturreferent Markus Hein. Ähnlich begeistert war auch SP-Stadtchef Klaus Luger. Letzterer mitunter auch deshalb, weil er es sich wohl schon bildlich vorstellen konnte, wie sein Herzensverein künftig in einem derartigen kleinen aber feinen Schmuckkästchen im Donaupark kickt. „Im neuen Stadion können in Zukunft zwei Leidenschaften vereint werden - Einkaufen und Fußball“, so Luger. Wenngleich die Linzer Pläne - nicht wie in Belgrad - vorsehen, ein Einkaufszentrum unter dem Heiligen Rasen zu errichten, soll unter der künftigen Arena das XXXLutz-Möbellager Platz finden.