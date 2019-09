Gestern war ein wichtiger Abend für die ganze Fußballwelt, an dem die FIFA-Preise in Mailand verteilt wurden. Es war aber auch ein großer Tag in der Welt des Kinos: Bei der Veranstaltung „AN Experience With“ versammelten sich einige große Namen, wie Arnold Schwarzenegger und Mel Gibson, in Birmingham. Cristiano Ronaldos Klub, Juventus, schickte zu diesem Anlass ein Geschenk an den „Terminator“.