Rendi-Wagner erinnerte Hofer an „über 80 dokumentierte Einzelfälle“

Wenig Gemeinsamkeiten hatte Rendi-Wagner zuvor auch mit Hofer gefunden. Die SPÖ-Chefin warf den Freiheitlichen Nähe zum Rechtsextremismus vor. Diesbezüglich führte sie etwa die „über 80 dokumentierten Einzelfälle“ an. Auch der Auftritt der nicht amtsführenden Wiener FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel bei einer Kundgebung der Identitären passe in diese Reihe. Diese Fälle dienten als Beweis dafür, dass Abgrenzung für die FPÖ nicht möglich sei, „weil es Teil ihrer Partei ist“, so Rendi-Wagner. Hofer wiederum verwies auf „Einzelfälle“ auch in anderen Parteien.