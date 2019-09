Urlauber, die das eine Spur zu entspannt finden, können stattdessen zu einem der malerischsten Seen Salzburgs pilgern. Der Fuschlsee lässt sich in unter vier Stunden umrunden. Noch schöner ist nur, anderen Herbstwanderern vom Wasser aus zuzuschauen. Eine Fahrt mit der „Fuschlerin“ dauert rund 40 Minuten. Anlegestellen: die Seepromenade in Fuschl und die Schlossräucherei.