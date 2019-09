Dieser Akt von Vandalismus macht sprachlos: Unbekannte haben am Wochenende Altöl in einen idyllischen Bergsee in Deutschland gekippt und es anzuzünden versucht. „Bergsee in Flammen“, zeigte sich der zuständige Bürgermeister verständnislos. „Wie man nur auf so eine Idee kommen kann ...“ Die Folge des dummen Streichs: ein wahrscheinlich mehrere Zehntausend Euro teurer Feuerwehreinsatz.