Die Antworten der Spitzenkandidaten analysiert Politikwissenschaftler Peter Filzmaier:

Angesichts des geringen Vertrauens in Politiker sind die Antworten der Spitzenkandidaten über ihre Vertrauenswürdigkeit zu sehr Stehsätze. Was tut ihr, liebe Politiker, wirklich für das Gesamtvertrauen in die Branche Politik? Werft ihr nicht ständig Schlammbälle auf den jeweils anderen? Lenkt ihr nicht von jedem Skandal in den eigenen Reihen mit Schmutzkübeln ab, dass das angeblich alle machen? Auch deshalb seid ihr am Ende alle angepatzt. Spannend ist das 4:2-Ergebnis für eine persönliche Haftung bei Verstößen gegen die Regeln zur Parteifinanzierung.