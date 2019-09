Auf die Eisbullen wartet nach der ersten Saisonniederlage daheim gegen Linz am Sonntag in Klagenfurt Eishockeyliga-Meister KAC. Der nach dem 0:3 in Bozen bereits an der zweiten Niederlage in Folge kiefelt. Im einzigen Samstag-Spiel kam Fehervar auf eigenem Eis gegen Dornbirn nach 0:2 noch zu einem 3:2 n. V. (0:1, 0:1, 2:0).