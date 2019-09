Am 26. April 1986 in der Nacht explodiert Reaktor 4 des Atomkraftwerks in Tschernobyl, radioaktive Teilchen verbreiten sich in enormer Geschwindigkeit in der Luft. Am nächsten Tag scheint die Sonne weiter, als wäre nichts passiert. Augen, Ohren, Hände helfen nichts. Radioaktivität ist unsichtbar, körperlos, ohne Geschmack und doch tödlich.