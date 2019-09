Erst im Mitteldrittel fand Holloway in Überzahl den Schlittschuh des Linzers Finn und so das Tor, setzte Joslin (Abpraller nach Raffl-Schuss) das 3:1 drauf. Doch das Schlussdrittel begann verheerend: Erst klingelte es zweimal binnen gut zwei Minuten, dann in Unterzahl - Lamoureux war dreimal aus kürzester Distanz bezwungen - vorm Tor wurde nicht mehr aufgeräumt. Kolarik rettete zwar noch die Overtime, in der war aber schon nach 22 Sekunden Schluss.