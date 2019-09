An die 30 Schüsse hat jener Steirer am Donnerstagabend von seinem Haus aus auf Polizisten, deren Auto und weitere Fahrzeuge und Gebäude in der Umgebung abgegeben, der die Exekutive über Stunden hinweg in Atem hielt. Wie berichtet, war ein Großeinsatz der Polizei die Folge, die mit Unterstützung der Cobra, Hubschraubern und Rettungskräften zum Einsatzort in Gnas in der Südoststeiermark ausrückten. Erst nach mehreren Stunden zäher Verhandlungen konnte der laut Polizei alkoholisierte und geistig verwirrte 49-Jährige zur Aufgabe überredet werden. Nun wird gegen ihn wegen mehrfachen versuchten Mordes ermittelt.