Arabischer Frühling fegte Ben Ali aus dem Amt

Allerdings entzündeten sich an dem Tod eines Gemüsehändler in der Kleinstadt Sidi Bouzid massive Proteste. Diese fegten Ben Ali schließlich nach mehr als 20 Jahren an der Macht aus dem Amt. Er floh am 14. Jänner 2011 nach Saudi-Arabien. Er war der erste Herrscher, der während des Arabischen Frühlings gestürzt wurde. Kaum etwas wurde seitdem über das Leben der Familie im Exil öffentlich bekannt. 2012 wurde er in Abwesenheit wegen des Todes von Demonstranten während der Revolte zu lebenslanger Haft verurteilt.