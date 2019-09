Serie begann Mitte August

Am 12. August hatte es zum ersten Mal im Müllraum des Mehrparteienhauses gebrannt. Der Müllcontainer war angezündet worden. In der Zeit zwischen 13. und 17. September wurden zudem Prospekte im Keller bzw. in Postfächern in Brand gesetzt. Am Dienstagabend zündete der Täter schließlich die Fußmatte vor einer Wohnung an. Alle Brände konnten rasch gelöscht werden.