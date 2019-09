Mit giftigen Stoffen verunreinigt

Industrieländer verkaufen ihren Plastikmüll zum Recycling vor allem an südostasiatische Länder. Immer wieder finden sich darin aber Verunreinigungen, die den Zielländern Probleme bereiten. Nach Angaben der Zollbehörde hat Indonesien in diesem Jahr bereits 195 Container verunreinigten Plastikmülls an die Herkunftsländer zurückgeschickt. Die Rücksendung von 62 weiteren Containern sei derzeit im Gange. Neu hinzu kommt nun die Rücksendung der 142 Container an Australien und andere Industriestaaten.