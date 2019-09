In der Bauernschaft rumort es gewaltig. Grund ist eine von der AMA eingebrachte Klage gegen die Genussregionen Österreich, die regionale Leitprodukte wie etwa die Pöllauer Hirschbirne seit Jahren erfolgreich vermarkten. Der mehr als 3000 Mitglieder umfassende Verein, dessen Herz in der Steiermark schlägt, soll in Zukunft von Wien aus neu organisiert werden.