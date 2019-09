Ein knappes Dutzend Besucher drückt sich im Gänsemarsch durch einen Gang. Wasser schwappt an ihren Gummistiefeln hoch bis zu den Knöcheln. Die Lichtkegel der Taschenlampen wandern über fette Spinnen, die in Netzen vor Kalkstein baumeln. „Vorsicht Kopf!“, ruft ein junger Mann an der Spitze der Gruppe und stapft geduckt weiter. Die Leute geben die Warnung reihum durch. „Vorsicht Kopf! Vorsicht Kopf!“, hallt es durch das Halbdunkel. Der Mann an der Spitze heißt Christoph Berger und ist Almkanalführer. „Ich war als Kind selbst Besucher. Jetzt studiere ich Jus und mache die Führungen nebenbei. Es macht mir riesigen Spaß“, erzählt der Zwanzigjährige.