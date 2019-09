Die Beklagten haften für sämtliche Schäden zur Gänze, die dem Kläger aus dem Verkehrsunfall künftig hin erwachsen - so steht es in einem Vergleich, den ein Linzer in Händen hält. Trotzdem schuldet ihm die Versicherung 10.000 Euro, ist der 84-Jährige überzeugt. Alfred F. zeigt Fotos aus dem Griechenlandurlaub 2000, auf denen er einen gekonnten Handstand am Strand macht. Mit dieser Sportlichkeit war es aber vorbei, nachdem er am 3. November 2000 in Linz als Radfahrer von einem Auto „abgeschossen“ wurde. Nach dem Unfall wurde der gerichtliche Vergleich geschlossen.