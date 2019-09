„Das Mercosur-Abkommen gefährdet das Weltklima und befeuert die Abholzung des Regenwalds. In Zeiten der Klimakrise noch mehr Produkte über das Meer zu karren, die wir besser hier in Europa produzieren können, ist der absolut falsche Weg. Ich will auch unsere Bauern und die heimischen Konsumenten vor den Gefahren durch bis zu 100.000 Tonnen Fleisch schützen. Genau deswegen haben wir diesen Antrag eingebracht, der alle Regierungsmitglieder in Brüssel zur Ablehnung verpflichtet“, bekräftigten SPÖ-Frontfrau Pamela Rendi-Wagner und ihr Vize-Klubobmann Jörg Leichtfried. Unterstützung kommt von Wiens Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl.