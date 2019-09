Überhaupt nutzten Harb und vor allem der steirische Arbeiterkammmer-Präsident Josef Pesserl - der eine lange Vergangenheit als Kassenobmann hat - eine Pressekonferenz zur Generalabrechnung. Lug und Trug sei alles, was da von der Alt-Regierung in Sachen „Funktionärsmilliarde“ hinausposaunt worden sei. 5,6 Millionen Euro würden alle Kassenfunktionäre pro Jahr kosten, also würde es schlappe 178 Jahre dauern, bis die Milliarde, die die Regierung versprochen hat, eingespart würde, ärgerte sich der AK-Präses.