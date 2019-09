Was interessiert sie an der Kleinstadt?

Die Kleinstadt ist ein unbefriedigendes Hybrid - du bist nicht alleine in der Natur, sondern hast Nachbarn, die dir ins Wohnzimmer schauen, aber du bist auch nicht in der Stadt, die anonym ist. In der Kleinstadt finde ich auch das Spiel mit Sein und Schein spannend, jeder kriegt mit, welches Auto man fährt und dass man jetzt einen Pool baut. Aber was hinter der Fassade passiert, hinterfragt man dann doch nicht. Vor allem in der Steiermark: Die Steirer haben so eine eigenartige Duldsamkeit - man hält viel aus und frisst viel in sich rein. Ich hab auch in Tirol gelebt, die gehen viel mehr hausieren mit ihren Gefühlen und glauben grundsätzlich, dass sie richtig liegen. Die Steirer glauben zuerst einmal, sie liegen falsch und müssen sich beweisen.