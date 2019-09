Unter dem Vorwand, dem PC-Nutzer helfen zu wollen, loggte sich der Betrüger auf dem Rechner seines Opfers aus Neulengbach ein und trieb sein digitales Unwesen. „Es dürfte dem Cyber-Kriminellen gelungen sein, eine Überweisung per Netbanking durchzuführen“, meldet die Polizei. Als der Unbekannte auch noch wahllos Dateien von der Festplatte löschte, kappte der Betroffene die Leitung - und erstattete Anzeige. Erstes Fazit der Fahnder: „Es wurden 150 Euro erbeutet, Spuren hinterließ der Kriminelle so gut wie keine. Das war also sicher kein Laie, sondern ein bestens geschultes Mitglied der Internet-Mafia!“