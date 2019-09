Woran sich der Streit der Männer entzündet hatte, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. „Das Motiv ist noch völlig unklar“, so die Polizei am Sonntagnachmittag. Fest steht, dass es zunächst in dem Lokal in der Fischauer Gasse zur Auseinandersetzung gekommen war, diese verlagerte sich in der Folge auf die Straße. Plötzlich zückte der 21-jährige Verdächtige ein Messer und stach seinem Kontrahenten, einem Österreicher, in den Hals.