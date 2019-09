Auch die Menge an offenbar an Wochenenden und in der Nacht abgesaugten Daten ist enorm. Es handelt sich um 1,3 Terabytes oder 1300 Gigabytes. Zum Vergleich: Ein Gigabyte entspricht bis zu 500.000 ausgedruckten Seiten DIN-A4-Papiers. Wie die BVT-Ermittler weiters feststellten, scheint praktisch die gesamte ÖVP-Geschichte bis Mitte der 90er-Jahre zurück (damals war noch Wolfgang Schüssel der Parteichef) betroffen zu sein. Von Buchhaltungszahlen bis hin zu Dokumenten wie Dienstzeugnisse.