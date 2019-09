Die Zeit der Intransparenz ist vorbei und völlig aus der Zeit gefallen. Meist kommt dann der Verweis, dass ja andere Politiker, die mittlerweile nicht mehr in der Politik tätig sind, auch auf großem Fuß gelebt hätten. Das kann natürlich auch kritisiert werden, aber es ist heute völlig irrelevant, da diese Damen und Herren nicht mehr Politik machen und politische Sippenhaftung für nachfolgende Politikerinnen und Politiker wohl gar nicht sein kann. Dabei kommt es auch nicht auf die Parteizugehörigkeit an. Jeder ist in seinem Tun und Handeln einzeln zu bewerten.