Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird seit 2010 in Erinnerung an den 2009 verstorbenen Künstler Paul Flora abwechselnd in Tirol und Südtirol vergeben. Die Verleihung fand in Glurns statt. Der heurige Preisträger Sven Sachsalber stammt aus Schlanders und lebt derzeit in New York. Sachsalber ist Zeichner, Maler und Performancekünstler.