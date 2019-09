Schreiben an den TVB

Passiert ist zum Glück nie etwas Ernsthaftes, trotzdem gab es nun ein Schreiben an den Tourismusverband Kufsteinerland: „Wir treiben ab 2020 unser Almvieh beim Almabtrieb nicht mehr für die Veranstaltung des TVB durch das Stadtzentrum.“ Die Gründe werden gleich mitgeliefert. Zum einen sei das Ende der Almsaison aufgrund zunehmender Wetterextreme (Trockenheit!) nur schwer auf einen fixen Tag festzulegen. Zum anderen – und das ist wohl der wahre emotionale Grund – ärgern sich die Bauern über Tourismusabgaben für ihre Alm- und Nebengebäude. „Es ist frustrierend, wenn unsere Almhütten in Verbindung mit teuren Ausländerwohnsitzen gebracht werden“, schreibt Strasser. Getroffen hat es mehrere. Was ist in seinem Fall gemeint? Über seine 150 Jahre alte Hütte (neu gebaut 2016) ist laut Naturschutzbescheid ein Vermietungsverbot für fremde Personen verhängt. „Daher sind nur meine steirischen Verwandten, für kurze Zeit im Sommer, auf der Hütte.“