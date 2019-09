Für Verstorbene, vor allem in der Steiermark, dauert der letzte Weg etwas länger: Per Sammeltransport werden Tote bis zu 185 Kilometer weit in ein privates Krematorium nach Oberösterreich gebracht. Und das, obwohl die nächsten Feuerhallen Knittelfeld und Graz nur 45 beziehungsweise 65 Kilometer entfernt wären.