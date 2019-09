Dass Vadim G. eher nicht auffällt, wenn er sich in Auktionshäusern, Museen oder Galerien bewegt, hat damit zu tun, dass er selbst wie ein Künstler wirkt. Schwarz gekleidet, schwarze Brille, schmale Hände. Und doch soll er ein auf Kunstdiebstähle spezialisierter Profi sein, der schon Gemälde aus einem russischen Museum entwendet haben soll und in Frankreich wegen gleich vier Diebstählen - davon ein Renoir! - gesucht wird. Dazu sagte er gleich zum verspäteten Prozessauftakt in Wien (eine Schöffin war nicht erschienen), dass dies nicht er, sondern eine Person gewesen war, „die mir bloß ähnlich sieht“.