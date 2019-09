Der steirische Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) führte am Donnerstag eine Neuauflage des Ende 2011 entschlafenen Pressefoyers ein, das nach der Landesregierungssitzung abgehalten worden war. Dabei stellte er seine Initiativen zum Topticket für Pendler um 300 Euro im Jahr und zu einem Nein zum slowenisch-kroatischen AKW Krsko vor. Bis zur Neuwahl am 24. November will er zehn Initiativen anregen.