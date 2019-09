Firefox-VPN schützt Browser-Datenverkehr

Im Gegensatz zu VPN-Diensten, die in die Windows-Netzwerkumgebung eingebunden oder mit einer eigenen Applikation am PC oder Smartphone installiert werden, wird beim Firefox Private Network nur der Datenverkehr des Browsers über das VPN geleitet. Um den Dienst an- und abzuschalten, genügt ein Klick auf einen kleinen Button in der Menüleiste, der nach dem Willen der Entwickler vor allem in öffentlichen WLANs aktiviert werden sollte, um keine bösen Überraschungen zu erleben.