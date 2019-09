Erst im März waren die Franziskaner in die Schlagzeilen geraten: Pater Oliver Ruggenthaler, der oberste Franziskaner in Österreich, hatte Schreie vor der Kirche gehört. Dort stritten sich drei rumänische Bettlerinnen und ein Landsmann um einen Sitzplatz. Der Pater wollte den Streit schlichten, es kam zum Handgemenge. Nachdem es schon zuvor Zwischenfälle mit aggressiven Bettlern gegeben hatte, einem Pater wurde sogar ein Zahn ausgeschlagen, schlossen die Franziskaner „offiziell“ die Armen-Ausspeisung. Es hagelte Kritik. „Wir haben Not Leidende immer zum Essen gebeten, es wurde nur offiziell nicht mehr bekanntgegeben, weil wir gewisse Gruppen wegen der Konflikte nicht da haben wollten“, erklärt Guardian P. Thomas Hrastnik.