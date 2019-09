Als die Beamten den Vorfall klären wollten und die 30-Jährige auf ihren Hund ansprachen, reagierte diese sofort höchst aggressiv und begann die Beamten wüst zu beschimpfen. Auch wurde von Minute zu Minute deutlicher, dass die Verdächtige aufgrund ihres Zustands nicht mehr in der Lage war, ihren Hund unter Kontrolle zu halten. „Mehreren Aufforderungen, den Hund an der kurzen Leine zu halten, kam die 30-Jährige nicht nach“, so die Polizei. Deshalb nahm kurzerhand einer der Beamten die Leine an sich.