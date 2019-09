Gleichauf mit Prohaska

Für Arnautovic war es in Polen übrigens das 83. Länderspiel gewesen, damit zog er in der Liste der heimischen Rekord-Internationalen mit Herbert Prohaska gleich, beim nächsten Einsatz holt er Bruno Pezzey und Friedl Koncilia ein. Auf das Stockerl, auf dem Andreas Herzog (103), Toni Polster (95) und Gerhard Hanappi (93) stehen, fehlt nicht mehr viel, bei der EURO 2020 könnte es so weit sein. Und dorthin will Marko, dem auch nur noch drei Tore auf das „Torjäger-Stockerl“ fehlen, unbedingt: „Solange ich gesund bin, spiele ich für Österreich!“