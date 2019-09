„Ich appelliere an alle Verantwortlichen“

Was die Mutter besonders stört: Während die Kleinen in der Verkehrserziehung das richtige Verhalten im Umgang mit Autos lernen, bleibt ihnen vor der eigenen Lehranstalt kaum etwas anderes übrig, als diese Regeln sofort wieder zu brechen. Forderung der Mutter: „Ich appelliere an alle Verantwortlichen, diesen Zustand, egal wie, abzustellen.“