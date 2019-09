Briten vorläufig nicht vertreten, es sei denn ...

Am Tag zuvor soll laut derzeitigem Stand der Dinge der Brexit vollzogen werden, weshalb Großbritannien in der neuen EU-Kommission nicht mehr vertreten ist. Sollte es zu einer Verlängerung der Austrittsfrist kommen, müssten die Briten allerdings wieder einen Kommissar stellen, so von der Leyen am Dienstag.