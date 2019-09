Diese ist bereits seit 2012 für ihre FRBs bekannt, berichten Forscher der Nationalen Astronomischen Observatorien Chinas (NAOC). Der erste Impuls sei von FAST am 30. August geortet worden, seither habe sich das Signal mehrere Dutzende Male wiederholt, heißt es. Alleine am 3. September habe man 20 Pulse aus der Quelle registriert, so die NAOC-Wissenschaftler.