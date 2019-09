Wurm ätzte, dass sich Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) über den Auftritt von Ursula Stenzel bei den Identitären in Wien erschüttert gezeigt habe: „Wo war sein Entsetzen, als es am Landhausplatz zum Machetenangriff kam oder ein junger Vorarlberger bei den Bögen abgeschlachtet wurde?“ Unvermeidlich natürlich das Thema Flüchtlinge, bei dem Wurm nach einer Phase der Ruhe neue Gefahr ortet: „Die neue Regierung in Italien wird den harten Kurs aufweichen.“ Es sei am Brenner wieder Schlimmes zu befürchten. Aufgeweicht von einer möglichen türkis-pink-grünen Koalition nach der Wahl sehen die Freiheitlichen auch die strengeren Regeln für die Mindestsicherung.