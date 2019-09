Zum drohenden und vielerorts bereits akuten Ärztemangel ist der hohen Politik bisher nicht viel eingefallen - nur Forderungen an die künftige Bundesregierung. In Wolkersdorf im Bezirk Mistelbach nimmt jetzt die bunte Rathauskoalition die Lösung des Problems selbst in die Hand: 30.000 Euro sollen Mediziner anlocken.