Eine 54-Jährige ist tot in einer Wohnung im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan gefunden worden. Ein 57-jähriger gebürtiger Wiener sitzt in Untersuchungshaft, erklärte Polizeisprecher Rainer Dionisio. Ob und in welcher Form er möglicherweise für den Tod der Frau mitverantwortlich ist, muss noch geklärt werden.