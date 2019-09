Wenn Populisten sagen, wer „das Volk“ ist

Fehlendes Vertrauen treibt die Wähler in die Fänge von Populisten, in ihrer Gier nach Aufmerksamkeit ähnliche Meister der Inszenierung wie der Hofnarr. Jovial. Volksnah. Einer, der ihre Sprache spricht, aber im Eigeninteresse handelt. „Inszenierung ist Teil der Demokratie und gefährdet diese nicht“, sagt Hofinger. Im Sinne eines Freund-Feind-Schemas, Infragestellen der Justiz oder Anrufe in Redaktionen, um kritische Geschichten entweder zu verhindern oder ihnen den gewünschten Spin zu geben, hingegen schon. „Kritik muss sie aushalten, sie darf keinen totalitären Anspruch entwickeln“, so Hofinger.