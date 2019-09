Ein Lkw ist am Freitagvormittag in Wien-Ottakring unkontrolliert eine Gasse entlanggerollt, hat elf geparkte Pkw und fünf abgestellte Zweiräder gerammt und kam schließlich an einer Hausmauer zu stehen. Mögliche Ursache: Der Lenker, der die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren hatte, könnte eine Hirnblutung erlitten haben.