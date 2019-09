Die meisten Kinder in Deutschklassen, nämlich 2900, werden auch heuer in Wien erwartet (minus 2100 gegenüber dem zweiten Semester 2018/19). In Oberösterreich sind es 1200 (minus 50), in der Steiermark 600 (minus 30), in Niederösterreich 500 (minus 100). Je 300 Schüler sind es in Tirol (unverändert) und Salzburg (minus 70), je 200 in Kärnten (minus 80) und Vorarlberg (plus 70) und unverändert 30 im Burgenland.