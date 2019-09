Mit jeder Menge „Bullen-Power“ in seiner Startelf visiert Teamchef Franco Foda am Freitag (20.45, live im sportkrone.at-Ticker) in Salzburg gegen Lettland den dritten EM-Qualifikationssieg in Serie an. Der Standort könnte sich dabei zusätzlich als Vorteil erweisen, denn die Historie zeigt: Das ÖFB-Team fühlt sich in der Mozartstadt besonders wohl.