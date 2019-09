In der Faistenauer Steinbräusiedlung liegt immer noch der Geruch von verkohltem Holz in der Luft. Eine Anrainerin spricht gerade mit einem Handwerker. Er blickt sie fragend an, will wissen, was mit dem Einfamilienhaus 50 Meter weiter passiert ist. Das Haus, über das sie sprechen, brannte am Mittwoch ab. Der Schaden beträgt mehrere 100.000 Euro.