Die „Invasoren“, die über den Brenner ins Wipptal, über den Reschenpass ins Obere Gericht und durch das Pustertal nach Osttirol „einfallen“, halten sich in der Regel nicht länger als einen Tag in unseren Wäldern auf. „Im Wipptal stellen wir fest, dass sie meist auf Campingplätzen in Südtirol ihren Urlaub verbringen und von dort morgens zu uns aufbrechen“, sagt Gottlieb Schwaiger, Einsatzstellenleiter von Matrei am Brenner und Pressesprecher der Tiroler Bergwacht.