Der per Fahndung gesuchte 27-Jährige sei in Begleitung seines Anwalts auf einer Polizeistation erschienen, teilten am Dienstagabend die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit. Auf das Opfer war bereits am Sonntagabend geschossen worden. Laut Informationen der „Bild“ soll der Mörder sechsmal auf das Opfer geschossen haben. Die Polizei ging von einem „familiären Hintergrund im weitesten Sinne“ aus.